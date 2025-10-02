الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: إيني الإيطالية تضخ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات

حقل ظهر وشركة إيني،
حقل ظهر وشركة إيني، فيتو
ads

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس ثقة الشركة في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

انتظام في سداد المستحقات

وأوضح مدبولي أن انتظام الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز كان له أثر مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما شجع إيني على التوسع في استثماراتها داخل مصر.

مصر على طريق التعافي

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تؤكد أن مصر أصبحت قادرة على التعافي من الأزمة الاقتصادية، وأن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى رئيس الوزراء ايني الايطالية استثمارات البترول قطاع البترول الحكومة زيادة معدلات النمو

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

مدبولي: تحريك أسعار الوقود قريبًا مع استمرار الدعم والعلاقة مع صندوق النقد "قرار وطني"

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

كسر مناخيره، معلم يضرب زميله بسبب عدد الحصص والتعليم تفتح تحقيقا

القبض على البلوجر منة أشرف بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع (فيديو)

مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads