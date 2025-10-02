مدبولي: إيني الإيطالية تضخ 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة إيني الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس ثقة الشركة في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

انتظام في سداد المستحقات

وأوضح مدبولي أن انتظام الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز كان له أثر مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما شجع إيني على التوسع في استثماراتها داخل مصر.

مصر على طريق التعافي

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تؤكد أن مصر أصبحت قادرة على التعافي من الأزمة الاقتصادية، وأن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

