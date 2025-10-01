فيفا ردا على تصريحات ترامب: كرة القدم أكبر من حكام وقادة العالم

كأس العالم 2026، رفض مسئولو “فيفا” تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية تغيير المدن المقرر لها استضافة منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وكان الرئيس الأمريكي صرح في وقت سابق، أنه قد يعلن مدنا "غير آمنة" لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام في صيف العام المقبل، ويعدل خطة الاستضافة المفصلة التي أقرها الاتحاد الدولي "فيفا" عام 2022.

وقال فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن "فيفا" وليس أي حكومة، هو الذي يقرر في نهاية المطاف المدن التي تستضيف مباريات كأس العالم 2026.

وترتبط المدن الـ11 المستضيفة للبطولة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ثلاث مدن في المكسيك ومدينتين في كندا، بعقود مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمر الذي قد يواجه مشاكل لوجستية وقانونية كبيرة لإجراء تغييرات خلال الأشهر الثمانية التي تسبق انطلاق البطولة في 11 يونيو المقبل.

وأضاف: "كرة القدم أكبر من أي نقاش سياسي حالي، ومع كامل احترامي لقادة العالم الحاليين، كرة القدم أكبر منهم، وتتجاوز أنظمتهم وحكوماتهم وشعاراتهم، وهنا يكمن جمال لعبتنا، أنها أكبر من أي فرد وأكبر من أي دولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.