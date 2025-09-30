رئيس المجموعة القانونية بالبنك الزراعي: شهادة ISO 9001 تتويج لتطبيق أعلى معايير الجودة

أكد محمد سلطان، رئيس المجموعة القانونية في البنك الزراعي أن حصول المجموعة القانونية على شهادة ISO 9001 يمثل تتويجًا لمسيرة مهنية طويلة لإعادة هيكلة ورسم مسار العمل داخل مجموعة الشئون القانونية، مدعوما بجهود فريق عمل ملتزم، يؤمن بأهمية تطوير الأداء القانوني، والعمل بمعايير مؤسسية واضحة، تُعزز الكفاءة، وتدعم أهداف البنك.



وقال:" إن الحصول على هذه الشهادة ليس هدفًا في ذاته بل محطة تؤكد سلامة ما بدأناه، وتدفعنا لمواصلة العمل بنفس الالتزام، معربًا عن تقديره للإدارة التنفيذية بالبنك، التي حرصت على توفير البيئة الداعمة، وأظهرت التزامًا فعليًا بتطبيق منهجيات الجودة، بما يعكس احترافية الإدارة، وتكامل الرؤية بين كافة مستويات المؤسسة.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيدًا على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداءها المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.