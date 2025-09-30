افتتاح مهرجان البحرين الدولي للموسيقى الـ34 بأعمال أم كلثوم

تواصل وزارة الثقافة المصرية احتفالاتها الدولية بعام أم كلثوم، من خلال فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ضمن فعاليات عام أم كلثوم 2025، والذي تم إعلانه بمناسبة ذكرى مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق.

حيث تفتتح أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان البحرين الدولى للموسيقى، مساء الخميس المقبل الموافق 2 أكتوبر، على مسرح البحرين الوطنى بعدد من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

وتترأس بعثة الموسيقى العربية أماني السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا، وتقام الاحتفالية بالتعاون مع سفارة مصر بالبحرين، ممثلة في السفيرة ريهام خليل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بمملكة البحرين، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

ومن المقرر أن تحيي الاحتفالية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، ويشارك خلالها المطربتان إيناس عز الدين ورحاب عمر، بمختارات من أعمال سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

يأتى الحفل تأكيدا للريادة الحضارية المصرية وتعزيزًا للروابط الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين، كما يعبر عن وحدة الوجدان العربى باعتبار الفنون أحد أهم أدوات التواصل بين الشعوب.

