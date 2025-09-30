المستشفى الجوي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات القلب النابض

يستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور وديع ديمترى، خبير جراحات القلب النابض بـ (ولسجريف / إنجلترا ) فى الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر القادم.

مواعيد العرض على الخبير

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادة أيام الإثنين من كل أسبوع حتى 20/10/2025، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا

الحجز والاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01211180900.

