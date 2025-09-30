المستشفى الجوي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات القلب النابض
يستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور وديع ديمترى، خبير جراحات القلب النابض بـ (ولسجريف / إنجلترا ) فى الفترة من 26 وحتى 30 أكتوبر القادم.
مواعيد العرض على الخبير
وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادة أيام الإثنين من كل أسبوع حتى 20/10/2025، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا
الحجز والاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01211180900.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا