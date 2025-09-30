الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القاهرة تطلق حملة ترويجية عن افتتاح المتحف الكبير

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت في إطلاق حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير على ١٠٠ أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام.

المتحف المصري الكبير وجذب الاستثمارات، تكليفات قوية من السيسي لوزير السياحة بحضور مدبولي

السيسي يشدد على ضرورة خروج حفل افتتاح المتحف الكبير بصورة تليق بمكانته

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوي آثارا لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مع رفع كفاءة كافة الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين فى افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم، خاصة مع توقع أن يجذب هذا الحدث العالمى الكبير العديد من الزوار لمصر.  .

 

 تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل

وأكد محافظ القاهرة أنه تم العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، مشيرًا إلى أنه تم نشر اللوحات التى تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذى سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.

