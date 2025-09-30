سؤال برلمانى للحكومة حول انتشار بيع الأدوية عبر الإنترنت

تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول انتشار عشرات الصفحات والتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لتداول وبيع الأدوية، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يحظر بيع الدواء إلا من خلال الصيدليات المرخصة.

وأكد طنطاوى، أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على صحة وحياة المواطنين، حيث يتم تداول أدوية مجهولة المصدر، منتهية الصلاحية، أو مغشوشة، بعيدًا عن الرقابة الصحية والضوابط القانونية، بما يفتح الباب أمام كوارث صحية يصعب تداركها.



رصد وتتبع وملاحقة الصفحات والتطبيقات

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلًا: ما هي خطة وزارة الصحة في رصد وتتبع وملاحقة الصفحات والتطبيقات التي تبيع الدواء إلكترونيًا؟ وما هو الدور الرقابي لوزارة الاتصالات في حجب هذه المنصات المشبوهة التي تهدد الأمن الصحي للمجتمع؟ وكيف يتم التنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الرقابية " الشرطة وجهاز حماية المستهلك ونقابة الصيادلة " لمواجهة هذه الظاهرة؟ ولماذا لا يتم تغليظ العقوبات على المتورطين في بيع وتوزيع الأدوية عبر الإنترنت بالمخالفة للقانون؟ وأين حق الدولة من ضرائب ورسوم من الموارد المالية التى تحصل عليها هذه التطبيقات المشبوهة ؟



وحدة إلكترونية متخصصة داخل وزارة الصحة

وطالب النائب خالد طنطاوى بإنشاء وحدة إلكترونية متخصصة داخل وزارة الصحة لرصد وتتبع الصفحات والتطبيقات التي تبيع الأدوية والتنسيق مع وزارة الاتصالات لحجب هذه المنصات فورًا ومنع ظهورها مجددًا وإطلاق تطبيق حكومي رسمي معتمد، يسمح فقط للصيدليات المرخصة ببيع الدواء بشكل منظم وتحت إشراف وزارة الصحة، لتوفير البديل الآمن للمواطنين مشددًا على ضرورة تفعيل حملات توعية للمواطنين عن مخاطر شراء الدواء من خارج الصيدليات المرخصة مع تغليظ العقوبات القانونية لتشمل الحبس والغرامة المشددة لكل من يروج أو يبيع أدوية عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.