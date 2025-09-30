الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني، فيتو
نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها على موقع إنستجرام.

وعلقت عليها بعبارة بالإنجليزية قائلة: "استمتع بكل لحظة إلى أقصى حد..فأنت لا تعلم متى قد تنتهي".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بجمال إطلالتها وبساطتها.

دينا الشربيني تكشف كواليس فيلم درويش

كانت الفنانة دينا الشربيني قد كشفت عن أجواء تصوير فيلم "درويش" مع الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بالدفء والمرح.

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "أون": “الكواليس كان فيها أم أحمد، وأم أحمد دي ست بتطبخ أكل عظيم.. أكل شرقي وطواجن ومحاشي، وأنا باكل كتير جدًا لكن بلعب رياضة بانتظام علشان أحافظ على نفسي”.   

دينا الشربيني في رمضان 2026

واستقرت الفنانة دينا الشربيني على تقديم شخصية شعبية ضمن أحداث مسلسلها الجديد بالسباق الرمضاني لعام 2026، ولم يتم تحديد اسم العمل حتى الآن.

ويتولى مهمة إخراج العمل المخرج خالد الحلفاوي، مخرج كامل العدد، بينما يتولى كتابة العمل المؤلفة رنا أبو الريش.

