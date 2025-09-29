مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان المعماريين العرب في نوفمبر

كشفت نقابة المهندسين المصرية وشعبة العمارة ومجلسها بالتعاون مع إتحاد المهندسين العرب وهيئة المعماريين العرب عن استضافة القاهرة لأول مرة للنسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" والمقرر انعقاده في الفترة ما بين 24 إلى 26 نوفمبر القادم بفندق الماسة، مدينة نصر.

ويُعد مهرجان "جوائز المعماريين العرب" حدثًا اقليميًا بارزًا لتكريم أبرز المشاريع المعمارية التي أنجزها معماريون عرب خلال السنوات العشر الماضية، في فئات متعددة تشمل المشروعات السكنية الخاصة، المشروعات السكنية الكبري، المنشآت العامة، الفنادق والمنتجعات، المراكز التجارية، ومشاريع إعادة التأهيل.

ويستقطب المهرجان نخبة من المعماريين والإستشاريين وصناع القرار من مختلف الدول العربية، إلى جانب شركات التطوير العقاري، ومؤسسات البناء، والتكنولوجيا، والتمويل، مما يجعله منصة فريدة للحوار وتبادل الخبرات.

ومن جانبه قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصرية، إن استضافة القاهرة لهذا المهرجان يعكس مكانة مصر التاريخية كحاضنة للفن والعمارة، ويؤكد التزامنا بدعم المعماريين الشباب وتكريم المشاريع الرائدة التي تترك بصمتها في المشهد العمراني العربي.

وأكد دكتور عادل الحديثي امين عام اتحاد المهندسين العرب أن نسخة هذا العام بعد نسختي لبنان والأردن ستشهد مشاركة واسعة وحضورًا متميزًا من المعماريين والمؤسسات الهندسية العربية بما يعكس مكانة القاهرة كعاصمة ثقافية ومعمارية عربية.

واضاف المعماري جوزيف الحوراني رئيس هيئة المعماريين العرب واعضاء المكتب التنفيذي بالهيئة ان المهرجان يهدف إلى تعزيز الهوية العمرانية العربية والتعرف علي قدرات وامكانات المعماريين والمؤسسات في مشروعاتهم العمرانية المختلفة الداعمة للابتكار المعماري كأحد ركائز التنمية المستدامة، بجانب الاحتفاء بإنجازات المعماريين العرب ودورهم في الارتقاء بجودة الحياة في مجتمعات المنطقة.

واضاف دكتور احمد الزيات واعضاء شعبة العمارة ان تلك المسابقة المعمارية العربية هي لنُعرف العالم بقدرات المعماريين والمؤسسات الاستشارية العربية المتميزة لخدمة مجتمعاتهم العربية من وحي تاريخ الشرق الأوسط وحضارته وفرصة للزملاء المعماريين والمؤسسات الاستشارية المصرية لإظهار قدراتهم الإبداعية المعمارية في مصر الحديثة.

المهرجان، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع إتحاد المهندسين العرب وهيئة المعماريين العرب، يأتي إمتدادًا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة في بيروت 2018 وعمّان 2022، حيث مثّلتا منصّة رائدة لتسليط الضوء على أبرز المشاريع المعمارية المتميزة في العالم العربي.

تشمل الفعاليات جلسات تحكيم علمية للمشروعات المشاركة، إضافة إلى ندوات فكرية يقدمها خبراء ورواد العمارة العربية، كما يشهد اليوم الأخير تنظيم حفل رسمي لتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والهيئات المهنية.



أعضاء لجنة تحكيم جوائز المعماريين العرب، والتي تضم نخبة مرموقة من رواد وأساتذة وخبراء العمارة بالوطن العربي وهم:

• أستاذ دكتور مهندس / أحمد عابدين.. مصر.. رئيس اللجنة

• أستاذ دكتور مهندس / عدنان عباس عدس.. السعودية

• أستاذ دكتور مهندس / محمد طلال عقيلي.. سوريا

• أستاذ دكتور مهندس / مارون الدكاش.. لبنان

• أستاذ دكتور مهندس / علي محمود أبوغنيمة.. الأردن

• أستاذ مهندس معماري / جبار حمزة لطيف.. العراق

• أستاذ دكتور مهندس / كريمة عنوش.. الجزائر

• أستاذ دكتور مهندس / حنان الجابرية.. سلطنة عمان

ويهدف المهرجان أيضًا إلى تقدير الإبداع والتميز في مجالات العمارة والتخطيط العمراني، وتعزيز الهوية العربية في المشهد المعماري العالمي، توفير منصة للحوار والتبادل بين المعماريين العرب حول التحديات المعاصرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحدث يأتي برعاية المؤسسات والجهات الحكومية ومنها جامعة الدول العربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الثقافة المصرية وزارة البيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

