الإثنين 29 سبتمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين.

المؤشر الرئيسي للبورصة  

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 36235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 44547 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% عند مستوى 16307 نقاط، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.57%  عند مستوى 3967 نقطة. 

 

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91%  عند مستوى 10967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82%  عند مستوى 14492 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64%  عند مستوى 3609 نقاط. 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.543 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة  

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 36166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 44450 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16259 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة. 

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14374 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة. 

