الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على نابولي 0/2 في الشوط الأول

انتهى الشوط من مباراة ميلان ضد نابولي بنتيجة 0/2 للروسونيري، المقامة مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي ميلان، ألكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 3، كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 31.

تشكيل ميلان ضد نابولي

ماينان؛ توموري، جابيا، بافلوفيتش؛ ساليمايكيرس، فوفانا، مودريتش، رابيو، إستوبينان، بوليسيتش، خيمينيز.

تشكيل نابولي أمام ميلان

ميريت؛ دي لورينزو، ماريانوتشي، خوان جيسوس، جوتيريز؛ لوبوتكا، بوليتانو، أنجويسا، دي بروين، مكتوميناي، هويلوند.

