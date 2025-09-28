الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة تونة الجبل، وأولياء الأمور يشكرون وزير التعليم

مدرسة تونة الجبل
مدرسة تونة الجبل
ads

نجحت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في حل مشكلة العجز في المعلمين بمدرسة الشهيد جندي مجند مصطفى هاني عبدالحميد الابتدائية بقرية تونة الجبل التابعة لإدارة ملوي التعليمية بمحافظة المنيا.

أزمة العجز في معلمي مدرسة الشهيد مصطفى هاني بتونا الجبل

وأشاد أولياء أمور الطلاب وأهالي القرية بقرار الوزارة، مؤكدين أن الاستجابة العاجلة ساهمت في استقرار العملية التعليمية داخل المدرسة، وضمنت انتظام الحصص منذ بداية العام الدراسي، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد الأهالي أن هذه الخطوة تعكس نهج الوزير في التعامل الميداني الفوري مع شكاوى المواطنين، والحرص على توفير الكوادر التعليمية اللازمة داخل المدارس، مشيرين إلى أن حل الأزمة جاء ليمنح أبناءهم بيئة تعليمية على مستوى عالٍ من الجودة والفاعلية.

ووجه أولياء الأمور وأهالي القرية رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على سرعة التدخل والاستجابة لمطالبهم، معتبرين أن ما حدث يجسد رؤية الدولة في تطوير التعليم وربطه بالتنمية الحقيقية للمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونا الجبل أزمة العجز في معلمي وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

وزير التعليم يلتقي بمعلمي الغربية ويناقش نظام البكالوريا

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مصدر يكشف ملامح تشكيل الجهاز الفني للأهلي تحت قيادة الدنماركي توماسبيرج

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ 55 لرحيل عبد الناصر

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

فلافيو الهداف التاريخي للأجانب في قمة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الآيات المستحبة في أذكار المساء.. تعرف عليها

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads