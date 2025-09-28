نجم "Single’s Inferno" و"Physical: 100" تشا هيون سيونج يكشف عن إصابته بسرطان الدم

كشف تشا هيون سيونج، الراقص الذي تحول إلى ممثل واكتسب شهرة واسعة بعد ظهوره في برنامجي الواقع "Single’s Inferno" و"Physical: 100"، أنه يخوض حاليًا معركة ضد مرض سرطان الدم (اللوكيميا).

وأعلن النجم الكوري الخبر بنفسه صباح اليوم الأحد، 28 سبتمبر، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، حيث ذكر أنه تم تشخيصه بالمرض في شهر يونيو الماضي.

تشا هيون سيونج

وبدأ تشا هيون سيونج مسيرته المهنية كراقص مساند لعدد من الفرق والفنانين المشهورين مثل EXO وStray Kids وGirls’ Generation، قبل أن ينتشر اسمه عام 2018 بلقب "الراقص المساند الوسيم لسونمي" (Sunmi).

بعد ذلك، شارك في الموسمين الأولين من برنامجي الواقع الشهيرين "Single’s Inferno" و"Physical: 100"، قبل أن ينتقل إلى مجال التمثيل.

تفاصيل رسالة تشا هيون سيونج

شارك تشا هيون سيونج رسالة كاملة على إنستجرام كشف فيها عن تفاصيل إصابته وتجربته:

"مرحبًا، أنا تشا هيون سيونج. في بداية شهر يونيو، نُقلت على عجل إلى غرفة الطوارئ، وتوقفت حياتي في غمضة عين. قبل ذلك، كنت قد اجتزت جميع الاختبارات النهائية للمشاريع التي كنت أرغب في القيام بها وكنت أسعى وراء أحلامي، ولكن تشخيص إصابتي بسرطان الدم أوقف كل شيء.

في البداية، كان من الصعب عليّ تقبّل الأمر، وكنت غير قادر على إخبار أي شخص. كان كل يوم مليئًا بالخوف والارتباك.

الآن وقد مر بعض الوقت، أعتقد أنني جاهز للتحدث بصدق. أنا أخضع حاليًا للعلاج، وأحارب بهدوء كل يوم على حدة".

وأضاف: "الطريق الذي أمامي طويل، لكنني سأتغلب على هذا مهما كلف الأمر. لا تزال أحلامي وشغفي حية، وأنا أتحمل الصعاب بينما أنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي أستطيع فيه الوقوف على المسرح وأمام الكاميرا مجددًا.

أود أن أشكر بصدق كل من كان يدعمني، بعلمي أو بغير علمي.

سأحرص على التغلب على هذا المرض والعودة كشخص أقوى وأكثر دفئًا.

اليوم، كما هو الحال دائمًا، أنا أتمسك بالأمل".

