الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على كالياري 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة كالياري ضد إنتر ميلان، بنتيجة 0/1 للنيراتزور، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان في شباك كالياري في الدقيقة 9.

تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري

حراسة المرمى: جوزيب مارتينيز.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، دي فري، باستوني، هنريكي.

خط الوسط: باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل كالياري ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: كابريلي.

خط الدفاع: مينا، لوبيرتو، أوبيرت، باليسترا.

خط الوسط: أدوبو، زي بيدرو، ديبولا، فولورونشو.

خط الهجوم: سيباستيانو إسبوزيتو، بيلوتي.

