تشكيل مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

أعلن إيجور تودور، مدرب فريق يوفنتوس، تشكيلته لمباراة الليلة أمام أتالانتا، في معقل اليوفي ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.

تشكيلة يوفنتوس شهدت العديد من المفاجأت، أبرزها جلوس فلاهوفيتش وجوناثان ديفيد، مهاجمي الفريق، على مقاعد البدلاء، فيما يلعب أوبيندا كمهاجم صريح.

ويغيب فرانسيسكو كونسيساو، جناح بيانكونيري، عن المباراة، ليحل أدزيتش بدلا منه على الجناح الأيمن.

تشكيل يوفنتوس ضد أتالانتا 

دي جريجوريو - جاتي - بريمر - كيلي - كالولو - كوبمينرز - تورام - كامبياسو - أدزيتش - أوبيندا – يلدز.

تشكيل أتالانتا أمام يوفنتوس 

كارنيسكي - كوسونو - ديمسيتي - أهانور - بيلانوفا - دي رون - بازاليتش - زاباكوستا - ساماردزيتش - سوليمانا - كريستوفيتش.

يوفنتوس يدخل لقاء الليلة وفي جعبته 10 نقاط من أربع مباريات (3 انتصارات وتعادل)، بينما يأتي أتالانتا سادسا برصيد 8 نقاط (انتصاران وتعادلان)، ولم يُهزم أي من الفريقين حتى الآن.

 

