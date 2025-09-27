وزير العمل: توقيع مُذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، عن توقيع مُذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، مُمثلة في اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية "vbw" وذلك بمقر اتحاد الصناعات بالولاية.

وقال الوزير: وقع على المذكرة السفير محمد البدري سفير مصر في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبيرترام بروسارت الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات بولاية بافاريا.

وشهد التوقيع من ألمانيا كلٌّ من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية الذي يقوم بزيارة لألمانيا حاليا، بالإضافة إلى المهندس أحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

كما شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عقب توقيع وزارته على تعاون مماثل مع اتحاد صناعات بافاريا.

وأشار "جبران" إلى أن هدف "المذكرة"، التعاون في مجالات التدريب المهني، وتنقل الأيدي العاملة المصرية، حيث ينسق الطرفان المتعاقدان في تنظيم انتقال العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل في ولاية بافاريا الألمانية من حيث الأعداد، والمهن، والقطاعات، وشروط وظروف العمل، ويتولى الجانب البافاري تسهيل إجراءات الدخول إلى سوق العمل الألمانى طبقا للقوانين المعمول بها والتشريعات في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما يتعاون الطرفان بشأن توأمة مركز تدريب مهني أو أكثر بين مركز التدريب المهني في مصر، ومراكز التدريب التابعة لولاية بافاريا الألمانية، وذلك لتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات سوق العمل الألماني.

وفي كلمة له عن طريق "الفيديو كونفرانس"وخلال توقيع مذكرة التفاهم، قال "جبران":"في البداية نهنئ أنفسنا على التوقيع على المذكرة،والتي تأتي تتويجًا لمسيرة من الحوار والتنسيق المشترك بيننا، وتعكس ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية متميزة، تؤكد عليها القيادة السياسية في البلدين وإنني انتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص تقديري الي السفير المصري، والرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانى على جهدهما المبذول الذي تُوج بالتوقيع على المذكرة والتي ستُسهم في توفير فرصة عمل لائقة لشبابنا، وتلبي احتياجات سوق العمل بولاية بافاريا من الأيدي العاملة المصرية الماهرة والمدربة".

وقال "إنني على ثقة أن هذا التعاون سيكون نموذجا، يحتذي به لباقي الولايات الألمانية والدول الأوروبية لإيجاد قنوات شرعية لتنقل الأيدي العاملة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما نتطلع إلي عقد اجتماع مشترك في القريب العاجل لبحث سبل تفعيل وتنفيذ بنود المذكرة، ووضع الخطط التنفيذية التي تكفل تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع."

وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،عقب توقيع وزارته على تعاون مماثل مع اتحاد صناعات ولاية بافاريا،لتعزيز الشراكة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، عن سعادته بهذه الخطوة الإيجابية التي تعزز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وولاية بافاريا، مؤكدًا أن توقيع "خطاب النوايا "،لا يمثل مجرد اتفاق، بل يعد جسرًا للتواصل بين مصر وألمانيا، قائمًا على الثقة والقيم المشتركة والرؤية الموحدة لمستقبل الشباب.

حضر فعاليات التوقيع من جانب وزارة العمل عن طريق الفيديو كونفرانس، رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.