العثور على جثة شخص في حالة تحلل داخل شقته بالغربية

عثر أهالي قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على جثة شخص يُدعى "حازم" يقيم بمفرده داخل شقته بعد انبعاث روائح كريهة من داخل منزله.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

شاهد لحظة خروج ضحايا حريق مصنع المحلة من المشرحة (فيديو)

تلفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة المحلة الكبرى وتم فتح الشقة ليجدوا الجثة ملقاة داخلها في حالة تحلل.

 

وبحسب المعاينة الأولية تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الحادث فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات وصرحت بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية.

