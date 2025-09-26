الجمعة 26 سبتمبر 2025
القبض على صاحب مصنع المحلة المحترق ونجله للتحقيق

ضبط صاحب مصنع المحلة
ضبط صاحب مصنع المحلة ونجله للتحقيق في كارثة الحريق

أمرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم الجمعة بضبط صاحب مصنع الملابس المحترق بالمنطقة الصناعية في مدينة المحلة الكبرى ونجله وذلك للتحقيق معهما في كارثة الحريق والانفجار الذي وقع فجر اليوم وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات بينهم استشهاد فرد شرطة من قوات الحماية المدنية.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

شاهد لحظة خروج ضحايا حريق مصنع المحلة من المشرحة

وجاء قرار الضبط على خلفية التحقيقات الأولية التي تباشرها النيابة العامة والتي تتركز حول مدى التزام المصنع باشتراطات السلامة المهنية وإجراءات التأمين الصناعي فضلًا عن حالة الغلايات التي انفجرت وتسببت في اندلاع النيران وانهيار أجزاء كبيرة من المبنى.

كانت مدينة المحلة قد شهدت حادثًا مأساويًا بعد انفجار غلايات مصنع "البشبيشي" ما أسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين بينهم ضباط وأفراد من قوات الحماية المدنية.

وتكثف الجهات المعنية بمحافظة الغربية جهودها للانتهاء من المعاينة الفنية للموقع والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية في الواقعة.

