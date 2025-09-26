الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد استدعاء هيجسيث مئات الجنرالات من جميع أنحاء العالم، ترامب: عمل غير مألوف وأنا أحبه

وزير الدفاع بيت هيجسيث،
وزير الدفاع بيت هيجسيث، فيتو

أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع بيت هيجسيث سيلقي كلمة أمام كبار القادة العسكريين الأمريكيين خلال اجتماع مقرر مطلع الأسبوع المقبل، بعدما أفادت تقارير أنه قام باستدعاء مئات الجنرالات من جميع أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن هذا الاجتماع غير المألوف سيعقد، قائلا "أنا أحبه. أعني، أعتقد أنه رائع".

وأضاف في إشارة إلى هيجسيث "ليكن ودودا مع الجنرالات والأدميرالات من كافة أنحاء العالم".

ورفض نائب الرئيس جاي دي فانس وصف الاجتماع بأنه "غير عادي"، متوجها للصحفيين بالقول "الغريب أنكم انتم من جعلتم منه خبرًا كبيرًا".

ولم يكشف الرئيس أو نائبه عن الهدف من جمع كبار القادة العسكريين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت أن هيجسيث أصدر أمرًا لجميع الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية بالتجمع في قاعدة كوانتيكو العسكرية بولاية فرجينيا الثلاثاء.

وعندما سُئل البنتاجون عن تقرير الصحيفة، ردّ المتحدث باسمه شون بارنيل في بيان قائلا إن هيجسيث "سيلقي كلمة أمام كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم استدعاء مئات الجنرالات والأدميرالات لحضور الاجتماع.

ونقلت "واشنطن بوست" عن 10 مسؤولين مطلعين أن الاستدعاء وجه إلى كبار القادة العسكريين حول دول العالم، بما يشمل نحو 800 جنرال وأدميرال منتشرين داخل الولايات المتحدة، وعبر عشرات الدول.

وفي مايو، أمر هيجسيث بتسريح عدد كبير من الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأميركي، ولم يكن واضحا ما إذا كان اجتماع الأسبوع المقبل مرتبطا بهذا الأمر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنتاجون وزير الدفاع بيت هيجسيث القادة العسكريين الأمريكيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض الجنرالات والأدميرالات نائب الرئيس جاي دي فانس كبار القادة العسكريين قاعدة كوانتيكو العسكرية

الأكثر قراءة

مقتل "الشايب" أبرز قادة "تأمين المساعدات" في غزة وقبيلة الترابين تهدد بحرب أهلية

يبدأ تطبيقها اليوم، المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والكافيهات

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

تقلبات الخريف، أمطار وغبار على هذه المناطق، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر المتوسط، انخفاض درجات الحرارة

يحدث لأول مرة منذ الافتتاح، تطور جديد بسد النهضة وخبير يكشف تأثيره في مصر والسودان

سيدة الزومبي، تحرك أمني بشأن فيديو قفز أجنبية على سيارة بطريقة مرعبة بالمنوفية

حريق هائل بقاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

معظمهم نساء وأطفال، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 183 شهيدا وجريحا

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads