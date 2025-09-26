بعد استدعاء هيجسيث مئات الجنرالات من جميع أنحاء العالم، ترامب: عمل غير مألوف وأنا أحبه

أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع بيت هيجسيث سيلقي كلمة أمام كبار القادة العسكريين الأمريكيين خلال اجتماع مقرر مطلع الأسبوع المقبل، بعدما أفادت تقارير أنه قام باستدعاء مئات الجنرالات من جميع أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن هذا الاجتماع غير المألوف سيعقد، قائلا "أنا أحبه. أعني، أعتقد أنه رائع".

وأضاف في إشارة إلى هيجسيث "ليكن ودودا مع الجنرالات والأدميرالات من كافة أنحاء العالم".

ورفض نائب الرئيس جاي دي فانس وصف الاجتماع بأنه "غير عادي"، متوجها للصحفيين بالقول "الغريب أنكم انتم من جعلتم منه خبرًا كبيرًا".

ولم يكشف الرئيس أو نائبه عن الهدف من جمع كبار القادة العسكريين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت أن هيجسيث أصدر أمرًا لجميع الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية بالتجمع في قاعدة كوانتيكو العسكرية بولاية فرجينيا الثلاثاء.

وعندما سُئل البنتاجون عن تقرير الصحيفة، ردّ المتحدث باسمه شون بارنيل في بيان قائلا إن هيجسيث "سيلقي كلمة أمام كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم استدعاء مئات الجنرالات والأدميرالات لحضور الاجتماع.

ونقلت "واشنطن بوست" عن 10 مسؤولين مطلعين أن الاستدعاء وجه إلى كبار القادة العسكريين حول دول العالم، بما يشمل نحو 800 جنرال وأدميرال منتشرين داخل الولايات المتحدة، وعبر عشرات الدول.

وفي مايو، أمر هيجسيث بتسريح عدد كبير من الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأميركي، ولم يكن واضحا ما إذا كان اجتماع الأسبوع المقبل مرتبطا بهذا الأمر.

