حملة مسائية مكبرة، تحرير 121 مخالفة تموينية أبرزها ضد المخابز بالقاهرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة حملة مسائية موسعة برئاسة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، يرافقه محي إسماعيل وكيل المديرية لشئون التموين، وسامح فتحي مدير الرقابة التموينية، والدكتور سيد محمد رئيس قسم الصيانة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

استهدفت الحملة تكثيف التواجد الرقابي والتفتيش على المخابز البلدية والمطاحن، للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، والاطمئنان على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين.

وخلال المرور، ضبطت الحملة كمية من الدقيق البلدي المدعم بمنطقة روض الفرج قبل بيعها في السوق السوداء، شملت 200 شيكارة دقيق، وتم مصادرتها وتسليمها إلى شركة مطاحن شمال القاهرة على ذمة القضية.

وأسفرت الجهود الرقابية عن تحرير 121 مخالفة تموينية على مستوى المحافظة، من بينها 59 محضرًا للمخابز البلدية شملت نقص وزن ومواصفات وبيع بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى 62 محضرًا بالأسواق تضمنت عرض سلع مجهولة المصدر وبيعًا بأزيد من السعر وعرض سلع منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، شملت:

3870 كجم من السكر



2530 زجاجة زيت



1200 كيس مكرونة بوزن 400 جرام للكيس





50 كجم من الكبدة





100 بالطو طبي





70 قطعة ملابس أطفال.



وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.