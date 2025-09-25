الصور الأولى لمسلسل "لينك" تتصدر اهتمامات الجمهور قبل عرضه

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "لينك "، عن الصور الأولى للعمل، الذي يتواصل تصوير مشاهده يوميًا وبشكل مكثف، فى إطار التحضير لعرضه خلال الموسم الشتوى عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يعد من الأعمال المنتظرة خلال الموسم لما يتطرق خلال أحداثه للعديد من القضايا الاجتماعية العامة.

النصب الإلكتروني

مسلسل لينك" يطرح قضية شديدة الأهمية تتعلق بالنصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، ويأتى ذلك فى توقيت تنامت فيه جرائم الاحتيال الإلكترونى مع تطور التكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى.

مسلسل "لينك" من إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال، وبطولة النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، أية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

