بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق البصراط المنزلة بمحافظة الدقهلية إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق البصراط المنزلة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، ويالفحص تبين إصابة كل من: محمد سعد إبراهيم غازي، 33 سنة، مقيم بعزبة المحطة بالجمالية، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات بالوجه والجسم والحالة العامة غير مستقرة، ومحمد سامح السيد محمود، 22 سنة، مقيم بعزبة المحطة بالجمالية، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات بالجسم، وإسلام نعيم فريد السعيد، 25 سنة، بكدمة بالصدر وسحجات بالجسم.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

