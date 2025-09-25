الخميس 25 سبتمبر 2025
موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025 بالجامعات الحكومية

تنسيق الثانوية الأزهريّة
تنسيق الثانوية الأزهريّة 2025

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، موعد إعلان نتيجة تنسيق طلاب شهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية 2025.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ فيتو أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية سيعلن اليوم الخميس نتيجة تنسيق طلاب شهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية. 

وأشارت المصادر إلى أن المكتب قد انتهى بالفعل من عملية فرز ومراجعة رغبات طلاب الثانوية الأزهرية، ليتم الإعلان عن النتيجة رسميا مساء اليوم الخميس.

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي 22 سبتمبر، وحتى الخامسة مساء الأربعاء الماضي الموافق 24 سبتمبر 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات الاستعلام على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

وتعلن نتائج الترشيح للطلاب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، ويقوم الطالب باتباع الخطوات الآتية للحصول على النتيجة:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب جميع بيانات ترشيحه بالتفصيل، متضمنة اسم الكلية أو المعهد الذي رشح له طبقًا لرغباته والمجموع الاعتباري الحاصل عليه.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح، والتي تستخدم عند التقدم للكلية أو المعهد لاستكمال إجراءات القبول.
  • تعد بطاقة الترشيح بمثابة إخطار رسمي بالنتيجة، لكنها لا تغني عن تقديم المستندات والأوراق الأصلية المطلوبة عند القيد النهائي.

