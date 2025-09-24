الأربعاء 24 سبتمبر 2025
سياسة

قانون المسئولية الطبية، كيف يحمى المرضى والأطباء؟

قانون المسئولية الطبية،فيتو
قانون المسئولية الطبية،فيتو

حقق  قانون المسئولية الطبية تحولًا جوهريًا في المنظومة الصحية في مصر، حيث دخلت مرحلة جديدة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية، مع فرض معايير مهنية وأخلاقية صارمة لضمان تقديم علاج آمن وفعّال. القانون يضع إطارًا قانونيًا يحدد مسئوليات الأطباء والهيئات الصحية ويُشدد على التزامهم بالمعايير العلمية والفنية.
 

توثيق جميع الإجراءات الطبية بدقة


ويُلزم القانون مقدمي الرعاية الصحية بتوثيق جميع الإجراءات الطبية بدقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، وفقًا للمادة (2) التي تبرز دور الطبيب في تقديم "عناية الشخص الحريص" بالمريض.


 

 اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض

 

ولم يتوقف القانون عند هذا الحد، بل أنشأ اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض بموجب المادة (9)، وهي لجنة تضم ممثلين من كافة الجهات الطبية والقانونية، ويترأسها رئيس مجلس الوزراء. تضم اللجنة خبراء من أساتذة الطب، عمداء الكليات، ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بالإضافة إلى كبار الأطباء الشرعيين، ما يعكس رغبة الدولة في تضمين كافة الأطراف المعنية في قضية المسؤولية الطبية.
 

حسم النزاعات بين المرضى والأطباء 

 

اللجنة تجتمع بانتظام للفصل في القضايا المعروضة أمامها، وتحسم النزاعات بين المرضى والأطباء وفقًا للأطر القانونية المتفق عليها. وفي حالة الحاجة، يمكن الاستعانة بخبراء خارجيين دون منحهم حق التصويت، مما يضمن التنوع في الآراء واتخاذ قرارات مدروسة.
وبذلك، يسهم القانون الجديد في تأسيس نظام رقابي شفاف، يعزز من الثقة بين المرضى والأطباء، ويُعطي حقوق المرضى أولوية ضمن إطار قانوني دقيق. هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة نحو القضاء على الغموض الذي كان يحيط بالأخطاء الطبية ويحد من إمكانية سوء الفهم بين الأطراف المختلفة
 

