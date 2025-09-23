الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
قانون المسؤولية الطبية،عقوبات على مزاولي المهنة حال وقوع خطأ طبي

أقر قانون المسئولية الطبية، عقوبات مشددة حال وقوع الخطأ الطبي من جانب الأطباء أو مزاولي المهنة، حيث نص على عدم معاقبة الطبيب جنائيًّا حال ثبوت أن الخطأ غير جسيم، والاكتفاء بتعويض المريض أو ذويه، بينما شدد القانون العقوبة في حال الإهمال الجسيم أو ارتكاب مخالفت جسيمة قد تصل للحبس والغرامة.


عقوبات 

وطبقا لنص المادة 27 من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًّا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

 

انتفاء المسؤولية الطبية

وحدد القانون حالات انتفاء المسؤولية الطبية في المادة (4) كالتالي:

تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1.       إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2.       إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3.       إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 

جدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء بهدف إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.

كما يحرص القانون على توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية.

