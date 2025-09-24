متسول متهم بسب سيدة في الزيتون: "رفضت إعطائي فلوس فشتمتها"

أدلى متسول متهم بالتعدي بالسب والشتم على سيدة لرفضها إعطائه مبلغا ماليا في منطقة الزيتون باعترافات تفصيلية امام نيابة الزيتون.

وقال المتهم: “الست رفضت تديني فلوس وتجاهلت كل كلامي والحاحي تديني فلوس ولم ترد علي نهائيا، الأمر الذي استفزني فشتمتها بامها شتائم نابية انتقاما منها”.

رصدت الأجهزة الأمنية تعليقًا مرفقًا بمقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من تعدي متسول عليها بالسب والشتم لرفضها إعطائه مبلغًا ماليًا، وذلك بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة.



بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بمقطع الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

