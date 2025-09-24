تخريج دفعة جديدة من خدام إيبارشية المحلة الكبرى الأرثوذكسية

احتفلت إيبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، بتخريج دفعة جديدة من إعداد الخدام، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء مقر المطرانية.

شهد الاحتفال حضور الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية، حيث ألقى كلمة روحية بعنوان "الخدمة الروحية"، تناول فيها معاني الالتزام بالرسالة الكنسية ودور الخادم في بناء حياة الإيمان.

وفي ختام الاحتفال قام نيافته بتسليم شهادات التخرج للخدام والخادمات الجدد، والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بهذه الخدمة الكنسية.

الأنبا مقار يرسم 25 شماسا جديدا في إيبارشية العاشر من رمضان

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر للأقباط الأرثوذكس ، القداس الإلهي بكنيسة المغارة الملحقة بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر.

وخلال صلاة الصلح رسم نيافة الأنبا مقار ٢٥ شماسًا برتبة أغنسطس (قارئ) لخدمة كنائس المدينة، وسط فرح الشعب وتسابيح الشمامسة.

وأعد نيافة الأنبا مقار لجنة من الآباء الكهنة لمراجعة الألحان مع المرشحين قبل الرسامة، وقدم لهم بعض النصائح الأبوية من أجل خدمة مثمرة في الكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.