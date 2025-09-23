الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لقطات من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود

غرفة الأهلي
غرفة الأهلي

 نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورا لغرفة خلع ملابس الفريق قبل مباراة حرس الحدود. 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، على استاد الكلية الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز

