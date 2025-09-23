منهم روجينا وصابرين والعوضي، القائمة الكاملة لتكريمات مهرجان الفضائيات العربية (صور)

شهدت الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، المتميزين لعام 2025 حسب التصويت.



وشارك في تكريم نجوم الفن والإعلام الاعلامية وفاء ماهر نائب رئيس المهرجان والناقد طارق الشناوي وكان ضمن المكرمين يسرا، أحمد السقا، أحمد العوضي، ماجد المصري،صاحبة السعادة إسعاد يونس، أحمد زاهر وابنتيه ليلى، ملك، سيرين عبد النور، معتصم النهار، عمرو يوسف، إيهاب فهمي،عصام السقا، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، كارولين عزمي.

كما تم تكريم "محمد شاهين، آية سماحة، محمد الشرنوبي، أنوشكا، روجينا، أكرم حسني، أحمد فهمي، صابرين، عمرو محمود ياسين، محمد دياب، أحمد عبد العزيز، كريم الشناوي، صابرين، أحمد غزي، وإلهام علي، وغيرهم.

ومن الإعلاميين تامر أمين وشريف هلال، ريهام سعيد، سهير جودة، مفيدة شيحة، أسما إبراهيم،أحمد سعيد ميلاد أبي رعد.

وأعرب كافة المكرمين عن سعادتهم البالغة بتكريمهم في الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية والذي يمثل تكريمه شيئًا عظيمًا بالنسبة لهم وتقديرًا لأعمالهم.

