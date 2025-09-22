بعد ارتفاعه عالميًا، هل تنخفض أسعار الذهب في مصر؟

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، أن سعر الذهب في السوق المحلي مرتبط بأكثر من 95% بالسعر العالمي لسوق الذهب، موضحًا أن الذهب على المستوى العالمي حقق رقم قياسي وارتفع 60 دولارا للأوقية اليوم فقط وهو رقم قياسي وخطير يحدث في أقل من 24 ساعة.

وأشار هانى ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه على مدار الـ5 سنوات الماضية يسجل الذهب أرقام من الارتفاع في الأسعار غير طبيعية وغير اعتيادية على مدار السنوات التي سبقتها، مضيفًا: «سعر الذهب تضاعف في الـ5 سنوات الماضية، وهو نتيجة للأحداث العالمية والحروب التجارية والاقتصادية والتضخم في الأسواق العالمية والاضطرابات السياسية وهي عوامل مؤثرة على الذهب".

وشدد على أن سعر الذهب في السوق المصري ليس مرتبط بالعرض والطلب بشكل كبير تصل لـ5% من التأثير فقط، قائلًا: "انخفاض الدولار في البنك المركزي كان سبب في عدم زيادة سعر الذهب بشكل أكبر من السعر الحالي".

وتابع: "ارتفاع أسعار الذهب غير مرتبطة بالعرض والطلب.. لن نشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة ولكن يحدث تصحيح وعودة السعر لهدوء نسبي ويليها ارتفاع آخر، على موعد مع تسجيل الذهب لأرقام قياسية".

