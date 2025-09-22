الإثنين 22 سبتمبر 2025
الأنبا فام يترأس اجتماع كهنة إيبارشية شرق المنيا

كهنة شرق المنيا
كهنة شرق المنيا

عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمدينة المنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها الأب القس يوساب عزت كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الأنبا يواقيم يطيب رفات الشهداء الثلاثة الفلاحين في إسنا

احتفل شعب إيبارشية إسنا وأرمنت بعيد استشهاد الثلاثة فلاحين سورس وأنطوكيون ومشهوري، والذي يوافق ١١ توت من كل عام بحسب التقويم القبطي، وذلك بكنيسة الشهداء في مدينة إسنا.

ترأس صلوات العيد صاحبا النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقنا، حيث أقيمت صلوات عشية العيد أعقبها تسبحة نصف الليل وخلالها جرت طقوس تطييب رفات الشهداء، قبل أن تختتم الاحتفالات بالقداس الإلهي.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة، إلى جانب حضور شعبي كبير من مختلف المناطق، حيث امتلأت الكنيسة بالمصلين الذين جاءوا لإحياء ذكرى الشهداء الثلاثة الذين ارتبطت سيرتهم بتاريخ مدينة إسنا.

ويذكر أن كنيسة الشهداء الثلاثة الفلاحين تقع بوسط مدينة إسنا، في نفس الموضع الذي استشهدوا فيه، كما لا يزال الحجر الذي قطعت رقابهم عليه محفوظًا داخل الكنيسة، شاهدًا على سيرتهم وتاريخ استشهادهم.

الأنبا دوماديوس يدشن مذابح ويرسم قمص جديدا بإيبارشية 6 أكتوبر

دشَّن نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، مذابح كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بأبو غالب.

حمل المذبح الأوسط اسم السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، فيما كُرِّس المذبح البحري على اسم القديس الأنبا برسوم العريان.

كما قام نيافة الأنبا دوماتيوس بتدشين جميع أيقونات الكنيسة وأواني خدمة المذبح.

وخلال الصلاة، رسم نيافته القس بطرس فهمي نعمة في رتبة القمصية، ثم تفقد بعد القداس أعمال التجديدات التي تمت بالكنيسة.

