أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة حلوان تنظم احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2025/ 2026 (صور)

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة حلوان احتفالية حاشدة لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2025 / 2026، في فعالية حملت رسائل الترحيب والدعم، وعكست حرص الجامعة على بناء جسور التواصل بين القيادة الجامعية والطلاب.

وشهد الحفل حضورا رفيع المستوى، ضم كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وأيضا الفنانين احمد جمال والشاعر فارس قطرية، والفنانة كنزي، والمستشارين الثقافين لعدد من الدول والسادة اعضاء مجلسي الشيوخ والشوري، إلى جانب عدد من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، وسط مشاركة طلابية واسعة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وثقافية متنوعة، واستعراضا لأنشطة أسرة "طلاب من أجل مصر" داخل الجامعة، بما يعكس جهودها المتواصلة في دعم العمل الطلابي، وتعزيز روح الانتماء، وتشجيع المبادرات الإيجابية بين الشباب الجامعي.

وأكد الحضور من الوزراء والقيادات، خلال كلماتهم، على أهمية المرحلة الجامعية في تكوين شخصية الطالب وتنمية وعيه الوطني، مشيدين بما تقدمه جامعة حلوان من بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والعمل المجتمعي.

واختتمت الفعالية وسط أجواء احتفالية مميزة، عكست مدى استعداد الجامعة لبدء عام دراسي جديد.

