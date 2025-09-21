بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة لتعقيم الكلاب الضالة بالأساليب العلمية

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمحافظة لتعقيم الكلاب الضالة بالأساليب العلمية، ودون الإخلال بالتوازن البيئي.

تعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري، ممثلة عن الجامعة، والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة ممثلًا عن المحافظة.

وأشار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة إلى أن البروتوكول يهدف إلى مجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ من خلال إجراء عمليات التعقيم بأنواعها مع الحفاظ على التوازن البيئي.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة ستلتزم بموجب البروتوكول بتجهيز عيادات إمبابة وأماكن الإيواء الخاصة لإجراء عمليات التعقيم والتطعيم للكلاب الضالة، فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات واللقاحات اللازمة، إلى جانب الاستعانة بالصيادين المدربين من خلال مديرية الطب البيطري، ونقل الكلاب إلى أماكن العمليات والإيواء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على أن البروتوكول يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع، والتعاون الوثيق مع محافظة الجيزة، كما يجسد التزام الجامعة بدعم الحلول العلمية المستدامة في التعامل مع قضية الكلاب الضالة، بما يحقق سلامة المواطنين ويحافظ على التوازن البيئي والمظهر الحضاري للمجتمع.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة بأن الجامعة القاهرة تعتز بدورها في تقديم الخبرات العلمية والبحثية لمساندة جهود محافظة الجيزة، وأنها تضع إمكاناتها في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن البروتوكول يعد خطوة عملية للتعامل مع هذه الظاهرة بطرق علمية وآمنة.

وفي ختام مراسم التوقيع تبادل محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة الدروع التذكارية، تأكيدًا على استمرار الشراكة المثمرة بين الجانبين.

