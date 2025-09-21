أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الأحد، 2025.9.21، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث.

اسعار الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

444 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

388 ريالًا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

333 ريالا للبيع

أسعار الذهب في البورصة العالمية

وارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي في ظل ترقب الأسواق لقرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، ليكمل الذهب ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3674 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3591 دولار للأونصة، ليغلق جلسة الأسبوع الماضي عند 3643 دولار للأونصة.

أسعار الذهب خلال عام 2025

ارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس الماضي، مستمرًا في شراء هذا المعدن الثمين للشهر العاشر على التوالي.

