آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

يحظى العلم باهتمام كبير في الإسلام، إذ يعد طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما ارتكز الإسلام منذ بداياته على العلم والمعرفة، وجعل من السعي وراء العلم واجبا دينيا وأخلاقيا.

وفي هذا السياق، نستعرض المواضع القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي حظي فيها العلم والعلماء باهتمام وحث للمسلمين على طلبه.

آيات قرآنية عن فضل العلم

جاءت آيات القرآن الكريم شاملة لكل الأبعاد الإنسانية بما فيها العلم، فقد وردت بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن العلم والمعرفة منها:

آيات قرآنية عن العلم، فيتو

سورة العلق (الآيات 1-5):

قال تعالى: “اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ”.

سورة المجادلة (الآية 11):

قال تعالى: “يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”.

سورة البقرة (الآية 282):

قال تعالى: “وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”.

سورة النحل (الآية 43):

قال تعالى: “وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

سورة طه الآية 114

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: “وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا”.

سورة فاطر الآية 28

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: “إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ”.

آيات عن أثر الجهل، فيتو

آيات عن أثر الجهل

ولم تتوقف الآيات عند الحث على طلب العلم فقط، بل أوضحت أثر الجهل على المجتمع، في الآيات التالية:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: “وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ” (سورة البقرة، الآية 170).



قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: “وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا” (سورة الإسراء، الآية 36).



قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: “قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ” (سورة الزمر، الآية 9).

أحاديث عن فضل العلم

ولم تخلُ السنة النبوية الشريفة أيضا من الحث على طلب العلم، فقد امتلأت بالأحاديث التي نستعرض منها ما يلي:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (طلَبُ العِلمِ فَريضةٌ علَى كلِّ مُسلِمٍ).

عن عبد الله بن عباس -ضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَن يُرِدِ اللهُ بِه خَيرًا يُفقِّهْهُ في الدِّينِ).

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (الناسُ معادِنٌ كمعادِنِ الذهبِ والفضةِ، خيارُهم في الجاهلِيَّةِ، خيارُهم في الإسلامِ إذا فَقُهوا، والأرواحُ جنودٌ مُجَنَّدَةٌ، فما تعارَفَ منها ائتلَفَ، وما تناكَرَ منها اختلَفَ).

عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فضلُ العالمِ علَى العابدِ كفضلي علَى أدناكُم ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ-: إنَّ اللَّهَ وملائكتَهُ وأهلَ السَّماواتِ والأرضِ حتَّى النَّملةَ في جُحرِها، وحتَّى الحوتَ ليصلُّونَ علَى مُعلِّمِ النَّاسِ الخيرَ).

عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فضلُ العلْمِ أحبُّ إِلَيَّ مِنْ فضلِ العبادَةِ، وخيرُ دينِكُمُ الورَعُ).

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ألَا إنَّ الدُّنيا مَلعونَةٌ مَلعونٌ ما فيها إلَّا ذِكْرَ اللهِ، وما والاه، وعالِمًا أو مُتعَلِّمًا).

