«المجنونة تواصل رحلة الصعود».. ارتفاع جديد للطماطم بـ3.5 جنيه خلال يوم واحد.. شعبة الخضراوات تكشف أسباب الزيادة وتحدد موعد تراجع الأسعار

واصلت أسعار الطماطم قفزاتها السعرية في الأسواق، مسجلة ارتفاعًا جديدًا في الأسعار سواء في أسواق الجملة لتصل لـ 12 جنيهًا، أو التجزئة التي وصلت فيه لحدود الـ 20 جنيهًا، بينما تخطت الـ 22 جنيهًا في السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

رحلة صعود الطماطم بدأتها نهاية الشهر الماضي في الأسواق؛ فما هي أسباب ارتفاع أسعار الطماطم؟ ومتى تنخفض أسعارها؟

أسعار الطماطم واصلت ارتفاع سعرها خلال الشهر الجاري

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار الطماطم واصلت الارتفاع في السعر خلال الشهر الجاري.

أسباب ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق

وأرجع «النجيب» في حديثه لـ «فيتو»، ارتفاع أسعار الطماطم اليوم إلى قلة الكميات المطروحة في الأسواق، خاصة وأننا في مرحلة تغيير عروات، حيث تستعد الأسواق لطرح محاصلي العروة الجديدة، مع إنتهاء محاصيل العروة الصيفية.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

وعن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، أوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن الأسواق ستبدأ في استقبال محاصيل العروة الشتوية مع نهاية أكتوبر المقبل، وحتى هذا الموعد فإن أسعار الطماطم ستشهد حالة من عدم الاستقرار.

أسعار الخضراوات يحددها آليات العرض وطلبات الشراء

وأضاف أنه لا يمكن توقع نسبة الزيادة أو أعلى سعر ستصل له الطماطم خلال الفترة المقبلة، لأن أسعار الخضروات يحددها آليات العرض وطلبات الشراء.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول الطماطم

وأشار «النجيب» إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية أثر سلبًا على عدد من المحاصيل وخاصة الطماطم.

كميات الطماطم المطروحة تكفي احتياجات المواطنين

وقال: إنه لا داعي للقلق لأن كميات الطماطم المطروحة في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين، حتى طرح محصول العروة الشتوية.

أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والجملة والسلاسل الغذائية

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والجملة والسلاسل الغذائية، فضلا عن أبرز التحركات السعرية لها مقارنة بالفترات السابقة؛ في السطور الأتية:

36.7 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

في أسواق التجزئة، قفزت الطماطم نحو 3.5 جنيه للكيلو، أي بنسبة 36.7% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

18 % ارتفاعًا في سعر الطماطم مقارنة بالأسبوع الماضي

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ فإن أسعار الطماطم ارتفعت نحو جنيهين وبنسبة تصل لـ 18% مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي.

32 % ارتفاعًا في سعر كيلو الطماطم مقارنة بالشهر الماضي

ورحلة ارتفاع سعر الطماطم في أسواق التجزئة، بدأت الشهر الماضي وفقًا للبوابة الحكومية أيضًا، إذ قفزت أسعار الطماطم اليوم نحو 3 جنيهات وبنسبة 32% مقارنة بسعرها الشهر الماضي.

سعر الطماطم اليوم مقارنة بالعام الماضي

بينما سجلت أسعار الطماطم اليوم انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بانخفاض يصل لـ 15.5 جنيه وبنسبة 55.2%، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وعن أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية جاءت كالأتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 12.5 جنيه.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 20 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وفيما يخص أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالأتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 10 جنيهات، بزيادة جنيه عن سعرها أمس.

أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وبالانتقال إلى أسعار الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالأتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 10 جنيهات إلى 23 جنيهًا.

بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» نحو 64 جنيهًا.

