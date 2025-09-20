السبت 20 سبتمبر 2025
رياضة

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر أمام رين 0/2 في الشوط الأول

رين، فيتو
انتهى الشوط الأول من مباراة نانت ضد رين بنتيجة 0/2 لرين، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب لا بوجوار، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

سجل هدفي رين في شباك نانت، لودوفيتش بلاس من ضربة جزاء في الدقيقة 29، إستيبان ليبول في الدقيقة 35.

تشكيل نانت ضد رين 

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: كوزا- تاتي - أوازيم- أميان.

خط الوسط: موانجا - ليبنانت - ليروكس.

خط الهجوم: ماتيس أبلين - مصطفى محمد - ياسين بن حطاب.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الرابعة

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة
2- ليل 10 نقاط
3- موناكو 9 نقاط
4- ليون 9 نقاط
5- ستراسبورج 9 نقاط
6- رين 7 نقاط
7- مارسيليا 6 نقاط
8- لانس 6 نقاط
9- نيس 6 نقاط
10- تولوز 6 نقاط
11- باريس إف سي 6 نقاط
12- أنجييه 5 نقاط
13- لوهافر 3 نقاط
14- نانت 3 نقاط
15- أوكسير 3 نقاط
16- لوريان 3 نقاط
17- بريست نقطة واحدة
18- ميتز نقطة واحدة

نانت ضد رين نانت رين الدوري الفرنسي الممتاز الدوري الفرنسي

