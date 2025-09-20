المدة المحددة لإنهاء إجراءات تمويل المشروعات في بنك مصر

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن المدة المحددة لإنهاء إجراءات تمويل المشروعات السريع إكسبريس من بنك مصر، وردا على ذلك قال مسؤولو بنك مصر: إن تمويل المشروع حتى 5 مليون جنيه يتطلب 5 مستندات وتتم الموافقة في 5 أيام عمل.

كما يتساءل البعض من عملاء بنك مصر عن إمكانية سداد مديونية بطاقات الائتمان من خلال التطبيق البنكي، حيث أفاد مسئولو بنك مصر بإمكانية سداد مديونية بطاقات العملاء الائتمانية أو بطاقة ائتمانية أخرى عن طريق التحويل من حسابهم إلى البطاقة من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

ويبحث عملاء بنك مصر عن أنواع صناديق الاستثمار المتاحة في الفروع من حيث نوع العائد حيث يهتم العملاء بنسبة الفوائد على صناديق الاستثمار، وفي هذا الصدد يوضح مسؤولو البنك أن أنواع صناديق الاستثمار من حيث الفوائد والعائد تشمل ما يلي:

أنواع صناديق الاستثمار

1- صندوق الاستثمار ذو العائد الدورى: وهي تلك التي تقوم بتوزيع عائد (ربع أو نصف سنوي) على حملة الوثائق وذلك وفقًا لنسبة كل مستثمر في أموال الصندوق وبالتالي في أرباحه.

2- صندوق الاستثمار ذو العائد التراكمي "أو النمو الرأسمالي": وتلك الصناديق لا تقوم بتوزيع عائد دورى على حملة الوثائق وإنما تقوم بإعادة استثمار الأرباح المحققة وبحيث ينعكس هذا في صورة ارتفاع قيمة الوثيقة بصورة تراكمية (بالطبع فى حالة تحقيق الأرباح) وبحيث يستطيع حامل الوثيقة الحصول على رأسماله وأرباحه في حالة بيع تلك الوثيقة (استرداد قيمتها).

3- الصناديق ذات العائد الدوري والنمو الرأسمالي: وهو يجمع بين النوعين السابقين بحيث يقوم بتوزيع جزء من الأرباح المحققة بصورة دورية على حملة الوثائق ويحتفظ بالجزء الآخر ويعيد استثماره ليرتفع به القيمة السوقية للوثائق.

4- صناديق أسواق النقد: وهي من أكثر أنواع الصناديق إستقرارًا وأمانًا من حيث مخاطر الاستثمار، وتستثمر أموالها أساسًا في الأصول المالية قصيرة الأجل والمضمونة من الحكومة مثل أذون الخزانة، وكذلك شهادات الإيداع (الأوعية الادخارية فى البنوك الكبيرة).

