استشهاد أفراد من عائلة مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة

أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد أفراد من عائلة مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية، في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة.

كانت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، أكدت حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 44 فلسطينيًّا منذ فجر أمس الجمعة، نتيجة استمرار قصف واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع.

