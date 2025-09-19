السبت 20 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

كارول سماحة: ما شفتش زوجي قبل ما يموت وعاش رحلة مرض 7 سنوات (فيديو)

كارول سماحة، فيتو
كارول سماحة، فيتو

قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة إن زوجها الراحل وليد مصطفى عاش رحلة مؤلمة مع المرض لمدة 7 سنوات قبل وفاته، مؤكدة أنها كانت بجواره طوال الوقت في أصعب اللحظات.

كارول سماحة: “ما شفتش زوجي قبل ما يموت وعاش رحلة مرض 7 سنوات”

وأضافت خلال لقائها: "كنت زعلانة إني كان آخر لقاء بيني وبينه ما شفتوش لأننا اتخدعنا كلنا أن الأغنية نجحت هو ما توفاش في المستشفى هو راح البيت وقبل ما يتوفى أنا كلمته وكان كويس وبعدها صحينا وحصل اللي حصل".

 

وفاة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى

وتوفي في شهر مايو، الماضي رجل الأعمال وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

 

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلًا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورًا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

 

وقدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة في وفاة زوجها وليد مصطفى.

 

حيث عبروا عن مواساتهم العميقة وتعازيهم الحارة للفنانة في هذا المصاب الأليم، وقد عجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات التعزية والدعاء، حيث عبر كثير من الفنانين والمشاهير عن دعمهم الكبير لكارول، مشيدين بمكانة الراحل الإنسانية والمهنية.

كارول سماحة اللبنانبة كارول سماحة النجمة اللبنانبة كارول سماحة زوج كارول سماحة

