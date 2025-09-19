الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع قنصل السعودية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، يرافقه الدكتور منصور الخثلان، الملحق الثقافى السعودى، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التعليمية والأكاديمية والثقافية التى تهم الجانبين.

 

تزامنًا مع بدء الدراسة، مشروبات وعصائر تعزز التركيز وقوة الذاكرة

طفلان يتعرضان للدغ العقارب في الوادي الجديد

  وخلال اللقاء، أكد الدكتور قنصوة عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية السعودية.

 وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الطلاب الوافدين، بما يوفر بيئة تعليمية ومعيشية داعمة تساعدهم على التفوق والنجاح.

 كما دعا رئيس الجامعة إلى تشجيع الطلاب السعوديين للاستفادة من الدرجات العلمية المزدوجة التى تنفذها الجامعة بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، مؤكدًا أن هذه البرامج تمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية في سوق العمل العالمى، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة من الخبرات والمعارف الدولية، ولفت إلى أن الجامعة تعتزم تنظيم لقاءات دورية للتعريف ببرامجها الدولية وأفرعها خارج مصر.

   من جانبه، أشاد السفير مزيد بن محمد الهويشان بمستوى التعليم فى جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن خريجى كلية الطب من الطلاب السعوديين يحققون نسب نجاح مرتفعة في اختبارات هيئة التخصصات الصحية بالمملكة من المحاولة الأولى، وهو ما يعكس جودة وريادة التعليم بالجامعة، كما أعرب عن تقديره لإدارة الجامعة لاهتمامها بالطلاب الوافدين.

 وأكد متانة وقوة العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى تنعكس إيجابًا على التعاون الأكاديمي والتعليمى والبحثي، وتسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد العزيز قنصوة جامعه الإسكندرية الاسكندرية السعودية الثقافى السعودى

مواد متعلقة

تطوير شبكات الطرق بالإسماعيلية لخدمة مراكز المحافظة والمشروعات القومية (صور)

اندلاع حريق داخل كابينة كهرباء بمصر القديمة، وقوات الحماية المدنية تتدخل

تزامنًا مع بدء الدراسة، مشروبات وعصائر تعزز التركيز وقوة الذاكرة

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

نجوم الأهلي القدامى يدلون بأصواتهم في عمومية النادي (صور)

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

دموع ياسمين عبد العزيز في العمرة تحرك مشاعر جمهورها (فيديو)

خدمات

المزيد

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

في يوم الجمعة، دعاء بداية العام الدراسي الجديد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بوفاة مريض فى العائلة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads