رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع قنصل السعودية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، يرافقه الدكتور منصور الخثلان، الملحق الثقافى السعودى، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التعليمية والأكاديمية والثقافية التى تهم الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور قنصوة عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية السعودية.

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الطلاب الوافدين، بما يوفر بيئة تعليمية ومعيشية داعمة تساعدهم على التفوق والنجاح.

كما دعا رئيس الجامعة إلى تشجيع الطلاب السعوديين للاستفادة من الدرجات العلمية المزدوجة التى تنفذها الجامعة بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، مؤكدًا أن هذه البرامج تمنح الخريجين ميزة تنافسية قوية في سوق العمل العالمى، وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة من الخبرات والمعارف الدولية، ولفت إلى أن الجامعة تعتزم تنظيم لقاءات دورية للتعريف ببرامجها الدولية وأفرعها خارج مصر.

من جانبه، أشاد السفير مزيد بن محمد الهويشان بمستوى التعليم فى جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن خريجى كلية الطب من الطلاب السعوديين يحققون نسب نجاح مرتفعة في اختبارات هيئة التخصصات الصحية بالمملكة من المحاولة الأولى، وهو ما يعكس جودة وريادة التعليم بالجامعة، كما أعرب عن تقديره لإدارة الجامعة لاهتمامها بالطلاب الوافدين.

وأكد متانة وقوة العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى تنعكس إيجابًا على التعاون الأكاديمي والتعليمى والبحثي، وتسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

