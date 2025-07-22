إطلاق برنامج "معاكي" لتمكين المرأة بالمناطق الريفية وتعزيز الشمول الرقمي

شهدت القاهرة إطلاق برنامج «معاكي» لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدمج التكنولوجيا في بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام، والتزامها بسد الفجوة التكنولوجية بين المناطق الريفية والحضرية.

احداث التأثير الإيجابي

يستهدف برنامج "معاكي" إحداث التأثير الإيجابي في حياة 1,000,000 مرأة ريفية خلال ثلاث سنوات، حيث صممته ڤودافون مصر بهدف تعزيز الشمول الرقمي والمالي، وتمكين المرأة الريفية من خلال تزويدها بالمهارات والأدوات التي تؤهلها للاستفادة من خدمات ڤودافون كاش، والمشاركة في التعليم الرقمي لتوسيع مساهمتها الفعّالة في الاقتصاد الرقمي.

شهد حدث إطلاق البرنامج توقيع عددًا من بروتوكولات التعاون مع شركاء برنامج معاكي، ويساهم جهاز تنمية المشروعات في دعم جهود تطوير المهارات الريادية للسيدات بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج، بينما تساهم سامسونج إلكترونيكس مصر في تعزيز التمكين الرقمي من خلال توفير هواتف ذكية لسفيرات البرنامج، وتتولى مؤسسة كير مصر تنفيذ البرنامج ميدانيًا في المناطق الريفية المستهدفة.

وقع بروتوكولات التعاون كل من محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبيونجمو (ثيو) شين الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، وڤيڤيان ثابت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية.

إعادة تشكيل مستقبل الريف المصري

صرح محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم أنه في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، تم إطلاق برنامج «معاكي» لتمكين المرأة في المناطق الريفية ويعكس البرنامج الالتزام بسد الفجوة الرقمية التي تواجه المرأة الريفية، كخطوة هامة نحو إعادة تشكيل مستقبل الريف المصري وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي.

أضاف انه تم إطلاق البرنامج لتمكين المرأة كمحرك للتغيير الإيجابي داخل مجتمعها وفتح أمامها أفاقًا اقتصادية جديدة ونحن مؤمنين في ڤودافون مصر بأن التكنولوجيا هي قوة دافعة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وأن قطاع الاتصالات يشكل حجر الأساس الذي يُبنى عليه التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجتمعات.

وقال باسل رحمي, الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: إن برنامج "معاكى" يتفق مع رؤية القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للتوسع في التحول الرقمي ودعم المرأة خاصة في صعيد مصر، مشيرا إلى أن البرنامج المشترك سيتيح للسيدات التدريب على التكنولوجيا الحديثة وتأهيلهم للاستفادة من خدمات الجهاز ودعمهم في إقامة مشروعات صغيرة جديدة، مضيفا أن الجهاز يستهدف من خلال هذا التعاون تدريب وتأهيل مليون امرأة مصرية وتشجيعهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

أكد بيونجمو (ثيو) شين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج إلكترونيكس مصر أن مبادرة معاكي تأتي كنموذج ناجح للتعاون الفعال بين كل من، القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

تمكين النساء في المجتمعات الأقل حظا

وأضاف نتطلع من خلال تلك المبادرة إلى تمكين النساء في المجتمعات الأقل حظًا في مصر، ومساعدتهن على فتح آفاق جديدة نحو الاستقلال المالي والاندماج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية مصر نحو تنمية شاملة ومستدامة»

وقالت ڤيڤيان ثابت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية نمكّن النساء من الوصول للمهارات الرقمية والدخل المستدام نبني نموذجًا قابلًا للتوسع، قائمًا على الثقة والقدرة. لا نراقب التغيير فقط، بل نصنعه، يدًا بيد مع كل امرأة نؤمن بها ونمشي الطريق معها".

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