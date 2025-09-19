زحام على المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

يشهد المعرض الدائم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، إقبالا وزحاما على الشراء وسط خصومات وتخفيضات تصل من 20 إلى 30%.

زحام بالمعرض الدائم بالمنصورة

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار عمل أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية المختلفة، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين بتواجد السوق بشكل دائم، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق المعرض الدائم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأثنى المحافظ على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، وفي مقدمتها حي شرق المنصورة برئاسة الدكتور السعيد أحمد، بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المحاسب علي حسن، والدكتورة شيماء الهندي مدير التجارة الداخلية، ومحمد صلاح مدير المتابعة بالمحافظة.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشار "مرزوق" إلى أن المعرض الدائم يمثل نموذجًا متميزا، في إطار خطة شاملة لدعم الأسواق المجتمعية ومبادرات تخفيف الأعباء عن المواطنين، داعيا مواطني الدقهلية الاستفادة من الأسعار المخفضة بالمعرض، والتفاعل مع الجهود الحكومية لتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع، مؤكدا على أننا نعمل لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق التوازن في الأسواق.

بيع الأسماك من 50 إلى 130 جنيها

كما يتم عرض وبيع الأسماك من 50 إلى 130 جنيها، والبيض الأبيض والأحمر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

