أخبار مصر

ختام البرنامج التدريبى للمرشحين لتولي المناصب القيادية بالمراكز البحثية بمعهد إعداد القادة

 اختُتمت فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للمرشحين لتولي المناصب القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناءً على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بمقر معهد إعداد القادة.

العلاقة بين التنمية الشاملة والأمن القومي

 وجاء اليوم الختامي للبرنامج ليعكس أهمية الإعداد المتكامل للقيادات البحثية، حيث شهد تقديم محاضرة مميزة بعنوان التوعية وأسس الأمن القومي ألقاها اللواء أ.ح. د مهندس/ حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، والذي تناول خلالها المفاهيم الجوهرية للأمن القومي ودوره في حماية الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. 

 كما استعرض المحاضر العلاقة الوثيقة بين التنمية الشاملة والأمن القومي، مؤكدًا أن الوعي المعرفي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والتحديات التي تستهدف استقرار الوطن.

القوانين المنظمة لعمل الجامعات

 كما تضمن البرنامج محاضرة حول الجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، قدمها المستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تطرق إلى أهم القوانين المنظمة لعمل الجامعات والمراكز البحثية، وأبرز الجوانب التشريعية التي تكفل حسن الإدارة والحوكمة الرشيدة. 

وأكد على أهمية الإلمام بالقوانين واللوائح كعنصر رئيسي لضمان استمرارية التطوير المؤسسي وتحقيق العدالة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج التدريبي مثّل خطوة رائدة في تعزيز قدرات الكوادر البحثية، موضحًا أن ما تحقق من نتائج يترجم بوضوح دعم المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية برئاسة الدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس، ويجسد توجه الدولة نحو إعداد جيل من القيادات البحثية المؤهلة لقيادة المستقبل والتعامل بكفاءة مع متغيرات العصر المتسارعة.

