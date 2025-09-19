حمدي فتحي: مواجهة السد صعبة وجهزنا لها جيدا

أكد حمدي فتحي لاعب منتخب مصر ونادي الوكرة، صعوبة مباراة فريقه أمام السد المحدد لها الثامنة مساء غدًا السبت بملعب "جاسم بن حمد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري القطري.

وقال حمدي فتحي في تصريحات للموقع الرسمي لمسابقة الدوري القطري، "المباريات الكبيرة دائمًا تكون خارج التوقعات فالمواجهة صعبة على الفريقين ونحن جهزنا لهذا التحدي بشكل جيد، وقمنا بدراسة الفريق السداوي بشكل جيد أيضًا ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق الفوز ونحصد النقاط الثلاث".

ويحتل السد "حامل اللقب" المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين وخسارتين، بينما يحتل الوكرة المركز الخامس برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل وخسارة.

