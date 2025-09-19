بسبب سوق الخضار، شاهد معاناة أهالي السنطة بعد غلق الشارع الرئيسي

يُقام بأحد الشوارع الرئيسية بـ مدينة السنطة وبالقرب من مبنى المستشفى العام ومجمع المصالح الحكومية، سوق تجاري غير منظم لبيع الخضار والفاكهة، ما يؤدي إلى ازدحام مروري ومعاناة يومية لعدد من السكان.

يشهد الشارع حالة من الازدحام المستمر، وتزداد التحديات فيه بحسب روايات الأهالي، الذين أشاروا إلى تكرار بعض الظواهر السلبية مثل السرقة والتحرش والمشاجرات.

وكذلك تزداد كثافة الإشغالات بشكل ملحوظ خلال يومي الخميس والجمعة، حيث تنتشر عربات الباعة الجائلين ويتم عرض البضائع بمنتصف الشارع، ما يؤدي إلى إغلاق جزئي لحركة المرور ويؤثر في حركة المواطنين.

ويعاني سكان السنطة من صعوبة الحياة اليومية نتيجة تفاقم مشكلات الازدحام وانتشار السوق العشوائي في أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.

وتقدم الأهالي بمناشدات لمجلس المدينة والجهات المختصة، ولم تثمر تلك الاستغاثات عن نتائج ملموسة حتى الآن، ما دفعهم إلى اللجوء إلى "فيتو" على أمل أن تصل أصواتهم إلى المسؤولين.

وأشار بعض الأهالي إلى مفارقة بأن بعض العاملين في مجلس المدينة يترددون يوميًّا على هذا السوق العشوائي لشراء احتياجاتهم، رغم كونه أحد أبرز أسباب الأزمة التي يطالب المواطنون بحلها.

تم التواصل مع الدكتورة منى صالح، رئيسة مدينة السنطة، لعرض المشكلة الخاصة بالسوق العشوائي وما يترتب عليه من معاناة للأهالي، حيث أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشديد الرقابة من خلال تحرير محاضر للمخالفين في محاولة للحد من هذه الظاهرة وتحسين الأوضاع في الشارع المتضرر.

