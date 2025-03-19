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حوادث

النطق بالحكم على كروان مشاكل في "سب وقذف ليلى الشبح" بعد قليل

التيك توكر كروان
التيك توكر كروان مشاكل، فيتو

تصدر بعد قليل محكمة القاهرة الاقتصادية، الحكم علي التيك توكر كروان مشاكل، المتهم بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح. 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف ليلى الشبح، ولتنفيذ أحكام قضائية. 

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف. 

وفي وقت سابق قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد إلى جلسة 27 مارس الجاري للحكم. 

استئناف كروان مشاكل

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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