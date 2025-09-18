حبس المتهمين في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا بقنا

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بحبس 4 موظفين في الصحة المتهمين الرئيسيين في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا، شمال محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تحريات المباحث كشفت أن المتهمين في الواقعة 8 أشخاص بينهم 4 موظفين في الصحة المتهمين الرئيسيين وهم "موظف بمكتب الصحة محل الواقعة، وموظف بإدارة دشنا الصحية، وموظف في مديرية الصحة بقنا، وموظف بالصحة على المعاش" تم ضبطهم وعرضهم على جهات التحقيق.

كما كشفت التحريات وجود متهمين آخرين دجال من محافظات وجه بحري استعانوا به المتهمين لاستخراج الآثار، و3 عمال لأعمال الحفر والهدم ما زالوا هاربين وجهود أمنية مكثفة للقبض عليهم.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ من لجنة مشكلة بمديرية الصحة بالعثور على حفر داخل غرفة مغلقة بمكتب صحة دشنا المختار بدائرة البندر، وانتقلت قوة أمنية وتم ضبط المتهمين مكان الواقعة خلال التنقيب عن الذهب، وجارٍ استكمال التحقيقات.

