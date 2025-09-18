الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس المتهمين في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا بقنا

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بحبس 4 موظفين في الصحة المتهمين الرئيسيين في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا، شمال محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تحريات المباحث كشفت أن المتهمين في الواقعة 8 أشخاص بينهم 4 موظفين في الصحة المتهمين الرئيسيين وهم "موظف بمكتب الصحة محل الواقعة، وموظف بإدارة دشنا الصحية، وموظف في مديرية الصحة بقنا، وموظف بالصحة على المعاش" تم ضبطهم وعرضهم على جهات التحقيق.

كما كشفت التحريات وجود متهمين آخرين دجال من محافظات وجه بحري استعانوا به المتهمين لاستخراج الآثار، و3 عمال لأعمال الحفر والهدم ما زالوا هاربين وجهود أمنية مكثفة للقبض عليهم.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغ من لجنة مشكلة بمديرية الصحة بالعثور على حفر داخل غرفة مغلقة بمكتب صحة دشنا المختار بدائرة البندر، وانتقلت قوة أمنية وتم ضبط المتهمين مكان الواقعة خلال التنقيب عن الذهب، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنقيب عن الذهب التنقيب عن الاثار النيابة العامة بمحافظة قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية الصحة بقنا مركز شرطة دشنا مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

ضبط 324 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا

محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يشهدان انطلاق برنامج عملي مكثف للتوعية الأسرية بأبو تشت

الصحة تستعرض مشروع «القرية الصحية النموذجية» في قنا

محافظ قنا يطلق مبادرة "القرية الصحية النموذجية" ببخانس

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads