الشرعية تهدد مستقبل «المحامين العرب».. خلافات تونس تثير أزمة كبرى.. ومطالبات عربية بالإصلاح وتجديد الدماء

لم يشهد اتحاد المحامين العرب منذ عقود أزمة بحجم تلك التي تفجّرت في اجتماعات مكتبه الدائم مؤخرًا، بعد أن تباينت المواقف بين النقابة العامة للمحامين في مصر وعدد من ممثلي النقابات العربية حول آليات الترشيح والعضوية، في مشهد يعكس تصاعد الخلافات إلى العلن عبر بيانات متبادلة صدرت تباعًا خلال أغسطس 2025.

السنوات الأخيرة شهدت انقسامات داخلية متكررة بسبب خلافات حول آليات الترشيح وتوزيع المناصب داخل الأمانة العامة، وهو ما تفجّر بحدة فى اجتماعات المكتب الدائم الأخيرة بتونس، حيث اتهمت وفود نقابية أعضاء في المكتب بمحاولة فرض واقع جديد يتعارض مع اللوائح الداخلية والنظام الأساسي، هذه التطورات فجّرت أزمة غير مسبوقة ألقت بظلالها على وحدة الاتحاد ومصداقيته.

الأزمة التى تتصاعد يومًا بعد يوم لا تقتصر على خلاف إجرائي أو قانوني داخل أروقة الاتحاد، بل تكشف عن صراع عميق حول هوية المنظمة ومستقبلها، خاصة أن مصر -دولة المقر- تترأس الاتحاد منذ نشأته وتعتبر ركيزة أساسية فى تاريخه ومساره، وتؤكد أن “الاحترام الصارم للوائح هو الضمان الوحيد لبقاء الاتحاد فاعلًا ومؤثرًا في الساحة العربية”.

تأتي الأزمة الحالية فى وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه الأمة العربية تحديات متصاعدة في ملفات سياسية وقانونية وإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ما يجعل من تماسك الاتحاد ضرورة ملحّة، إلا أن الخلافات حول شرعية المكتب الدائم وآليات اتخاذ القرار قد ألقت بظلال ثقيلة على صورته، وأثارت مخاوف من تحوّله إلى ساحة لتصفية الحسابات النقابية والشخصية، بدلًا من أن يبقى منبرًا جامعًا.

وتتمسك القاهرة بمقر الاتحاد ورئاسته، وتدعو إلى الالتزام الصارم بالنظام الأساسي، فيما يرى معارضوها أن الإصلاح الداخلي وتجديد الدماء شرط أساسي لإنقاذ الاتحاد من أزمته، ومع استمرار السجال وتبادل البيانات، يظل مستقبل اتحاد المحامين العرب مرهونًا بقدرة أطرافه على تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة القومية على الحسابات الضيقة.

على خلفية الأزمة، أصدرت أطراف عدة مجموعة من البيانات والتصريحات، كان من بينهم ناصر الكربون، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، إلى جانب الأمين العام الأسبق عمر زين، حيث أصدرا بيانًا مشتركًا من الكويت نهاية أغسطس الماضي، حذّرا فيه من تجاوزات وصفاها بـ”الخطيرة” داخل الأمانة العامة للاتحاد، واعتبرا أنها تهدد مستقبله ودوره التاريخي كمنبر عربى للمحامين.

وقال الثنائي: "إن ما نشهده من ممارسات مخالفة للنظام الأساسى والأعراف المستقرة بات يعطّل عمل الاتحاد ويعرّضه لأزمات متلاحقة".

وطالب «الكربوين وزين» بالتمسك بالقانون الأساسي وإدخال تعديلات جوهرية، أبرزها حصر عدد الأمناء العامين المساعدين بأربعة فقط يمثلون المشرق والمغرب والخليج ودولة المقر.

في المقابل، أصدر عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا شديد اللهجة رفض فيه ما ورد في بيان الكربون وزين، مؤكدًا أن الشرعية القانونية والتنظيمية بيد المكتب الدائم المنتخب، وأن أي محاولات لتجاوز اللوائح تمثل خرقًا صريحًا للنظام.

وقال: “إن نقابة محامي مصر، وهي صاحبة المقر، لن تقبل أي محاولات لتجاوز نظام الاتحاد أو فرض وصاية على قراراته، إن وحدة الاتحاد واحترام نظامه الأساسي واجب وطني وقومي، وأي خروج عن هذا الإطار هو مساس بدوره التاريخى كمنبر عربي جامع”، مؤكدًا أن رئاسة الاتحاد ستظل بيد نقيب محامي مصر وفقًا للنظام الأساسي.

من جانبه رفض ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ما وصفه بمحاولات تشويه مجلس النقابة المصرى عبر بيانات منسوبة للأمانة العامة للاتحاد، قائلًا: “طالعت البيان المنسوب إلى اتحاد المحامين العرب بفورمة غير مقروءة منسوبة إلى الأمين العام، بيان سطر بأيدي الخسة يحمل طعنًا غير مسبوق في مجلس نقابة المحامين المصري نقيبًا وأعضاءً، واتهامًا بالبلطجة لا نقبله”.

وأضاف أن وفد النقابة المصرية توجه إلى اجتماعات الاتحاد في تونس وفق رؤية قانونية تهدف إلى تفعيل النظام الأساسى واستبعاد من انتهت ولايتهم، مؤكدًا أن جميع أعضاء الوفد تكفلوا بمصروفات سفرهم “من جيوبهم الخاصة” ولم يكلّفوا النقابة أي أعباء مالية.

كما أصدر مجلس النقابة العامة بيانًا رسميًا شدد فيه على رفضه تضخم العضوية بالمكتب الدائم على نحو يخلّ بالتوازن المؤسسي، وطالب بالالتزام الصارم باللوائح المنظمة، ورفض الانتخابات عن بُعد أو إضافة أعضاء خارج الأطر القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.