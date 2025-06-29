الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 199 من القروض لشباب الخريجين

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 199 عن شهر مايو الماضي، من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، وبلغت قيمتها 855 ألف جنيه.

 

135 مليون و500 ألف جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 135 مليون و500 ألف جنيه، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات، لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والقوانين، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

 

صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 855 ألف جنيه

من جهتها قالت  وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 855 ألف جنيه، موزعين على 9 وحدات محلية، واستفاد منها 16 شاب من الجنسين (7 ذكور،9 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 135 مليون و500 ألف جنيه، ويصل إجمالي المستفيدين إلى 13657 شخص (6479 ذكور،7178 إناث).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق شهر مايو الماضى شباب الخريجين خلق فرص عمل مشروعات جديدة مدير عام ادارة محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية قروض شباب الخريجين

مواد متعلقة

هاني سعيد يكشف حقيقة ابرام صفقات جديدة لبيراميدز

القاهرة تعلن البدء فى تطوير جروبى بوسط البلد

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

زغلول صيام يكتب: العشوائية تسيطر على الزمالك.. مجلس الإدارة سلم مفتاح النادي!.. هو إدوارد اللي هيصلح المايل؟!

إطلاق أسماء الشهداء على 19 مبنى حكومي بالسنابسة، قرارات عاجلة للحكومة بشأن حادث الطريق الإقليمي

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

بعد كارثة قرية السنابسة، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي وإجراءات عاجلة لتقليل الحوادث

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

النيابة العامة تدرج 5 أشخاص في القائمة الرسمية للإرهابيين

مقطع غريب، مروحية تلقي آلاف الدولارات والسر في وفاة صاحب مغسلة سيارات (فيديو)

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخنزير في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الصف وأسماؤها

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية