محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 199 من القروض لشباب الخريجين

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 199 عن شهر مايو الماضي، من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، وبلغت قيمتها 855 ألف جنيه.

135 مليون و500 ألف جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 135 مليون و500 ألف جنيه، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات، لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والقوانين، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 855 ألف جنيه

من جهتها قالت وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 855 ألف جنيه، موزعين على 9 وحدات محلية، واستفاد منها 16 شاب من الجنسين (7 ذكور،9 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 135 مليون و500 ألف جنيه، ويصل إجمالي المستفيدين إلى 13657 شخص (6479 ذكور،7178 إناث).

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